Gemi kablolardan kurtarıldı; Ahırkapı'ya çekiliyor

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda yalı çarptıktan sonra deniz altından geçen kablolara takılan gemi kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.
Çarpmanın ardından çekilen Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi bu kez Boğaz'ın altından geçen elektrik kablolarına takıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu gemi kablolardan kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.
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