Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi iç sularda güvenli taşımacılık ve balıkçılık yapılabilmesi için eğitim ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Gemi Sevk ve İdare Belgesi alımı için düzenlenen sınava katılan vatandaşlara, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından gerekli eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı gerçekleştirildi. Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavına 95 kişi başvururken, sınava 76 kursiyer katıldı.

Mersin Liman Başkanlığının değerlendirmesi sonrasında başarılı olan vatandaşlara Gemi Sevk ve İdare Belgeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilecek.