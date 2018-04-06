Gemiden bırakılan atıkla sahil kirlendi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Körfezi'nde bir yük gemisinin bıraktığı tahmin edilen sintine ve atıklar, Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinin yağ tabakası ile kaplanmasına yol açtı.
Sabah saatlerinde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinin yağ tabakası ile kaplandığını gördü. Yarımca sahilinin iskele ile arıtma tesisleri arasında kalan kısmında kirlilik görülürken, İzmit Körfezi'nde bulunan bir geminin sintine atığını bıraktığı tahmin edildi.
Körfez Belediyesi yaşanan kirlilik üzerine durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Yetkililer denizden numune alınacağını ve temizlik çalışması yapılacağını bildirdi.
FOTOĞRAFLI
Yunanistan işgale hazırlanıyor!
Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum