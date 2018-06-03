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Gemiden düşen 83 konteyner kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Avustralya açıklarında kaybolan konteynerlerin deniz canlılarına zarar vermesinden korkuluyor

Avustralya açıklarında bir gemiden düşen konteynerlerin deniz canlılarına zarar vermesinden endişe ediliyor.

BBC'nin haberine göre, Avustralya açıklarındaki bir gemide bulunan 123 konteyner, yüksek dalgalar nedeniyle denize düştü. İçinde sağlık ürünleri, cerrahi maskeler ve bebek bezleri bulunan konteynerlerden 83'üne ulaşılamadı.

Haberde, 40 konteynerin zarar görmüş halde bulunduğu belirtildi.

Kaybolan konteynerlerin deniz canlılarına zarar verebileceğinden endişe ediliyor. Özellikle balinaların konteynerlerden düşen malzemeleri yutmasından korkuluyor.

Ekiplerin, Sydney bölgesinde aramalara başladığı ancak dalgalar nedeniyle çalışmaların aksadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya konteyner balina

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