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Gemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

BODRUM'da bu sezon ikinci kez gelen Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisinden inen yüzlerce turist, alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü.

Gemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu sezon ikinci kez gelen Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisinden inen yüzlerce turist, alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü.
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sezon ikinci kez Bodrum'a gelen, 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' isimli yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Saat 08.30'da ilçeye gelen gemiden inen İngiliz, Alman ve Hollandalı olan 1815 yolcu ve 755 personelin büyük bölümü, kenti gezerek alışveriş yaptı. Myndos Kapısı ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş yaparak gemiye döndü. Bazı turistler ise geminin yakınındaki Paşatarlası Plajında denize girdi, hatıra fotoğrafları çektirdi.
Turistleri gezdiren tur rehberi Atılay Coşkun, "Gemi ile gelen gelen turistlerin profili, ortayaş ve üzeri. Gençler de var. Çarşıya çıkan turist küçük bir hediye ve alışveriş yapmadan dönmüyor. Bu nedenle denizden gelen turist, her zaman esnafın yüzünü güldürüyor" dedi.
Yolcu gemisi akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak Yunanistan'ın Girit Adası'na gidecek.

FOTOĞRAFLI

Gemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdüGemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdüGemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdüGemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü

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