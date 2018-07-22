Gemiden kaçan angus denizde kesildi

Uruguay'dan ithal edilerek gemiyle Samsun Limanı'na getirilen anguslardan biri, gemiden tahliye sırasında kaçarak denize atladı. Görevliler, denize atlayan angusu, suda kestikten sonra karaya çıkardı.
Uruguay'dan, bir şirket tarafından getirilen 20 bin angus cinsi büyükbaş hayvanın bulunduğu gemi hayvanların tahliyesi için Samsun Limanı'nda bekletilirken, anguslardan biri gemiden indirildiği sırada kaçtı.
Liman içinde ve çevrede bir süre zabıta tarafından kovalanan angus, kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi yaraladı, çevredeki araçlara zarar verdi.
Daha sonra denize atlayan angus için Sahil Güvenlik ekipleri de harekete geçti. Bottan boynuna ip bağlanan büyükbaş hayvan bottaki zabıta görevlileri tarafından kesildikten sonra kıyıya getirildi.
Kesilen hayvan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinçle karaya çıkarıldı daha sonra kamyona yüklendi.
Zabıta görevlisi Hamza Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayvanın limandaki gemiden atladığını gördük. 158 ve polise haber verdik. Hayvan denizde çok açıldı. Biz de hayvanı bağlayıp kıyıya getirdik. Hayvan mundar olmasın diye kesmemiz gerekiyordu biz de kestik." dedi.
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