GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIDA ÇALIŞMA BAŞLADI

* Askılama yöntemiyle, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın denize kaymasını önlemek için, bu sabah saatlerinde askılama çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu. Bu sabah saatlerinde yalıda askılama çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında askılarla, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek. Askılamanın tamamlanmasının ardından da yalıyı onarım çalışmalarına başalanacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Havadan görüntülerle çalışmalar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Yalıdaki askılama çalışması
(ARŞİV)
-Yalının havadan görüntüleri
-Geminin yalıya çarpma anı
09.05.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180509043
09.05.2018 - 12.22 Haber Kodu : 180509046
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