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GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIYA FOTOĞRAFLI KAMUFLAJ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

  * Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu.

* Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu.

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.
İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı “Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Geminin çarptığı yalından detay görüntü
-Yalının eski halindeki fotoğrafı ile kapatılması
-Yalı ile FSM Köprüsünün görüntüsü
-Genel ve yakın detaylar

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