HABER

Geminin hasar verdiği yalı böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin hasar verdiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı denizden görüntülendi.

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin hasar verdiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı denizden görüntülendi. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Umur Zamanoğlu, yalıda meydana gelen hasarın çok büyük boyutlarda olduğunu söyledi.
İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Geminin çarpmasıyla hasar gören yalı denizden görüntülendi. Görüntülerde yalının ağır hasar aldığı dikkat çekerken, Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Boğazlar sözleşmesi gereği kılavuz kaptanın tam olarak istediği manevrayı yapamadığını söyleyen Zamanoğlu, "Boğazlarımızdaki can ve mal güvenliği emniyeti gereği yıllardır maalesef önümüze pranga olmuş olan hukuk sözleşmeleri yüzünden kılavuz kaptanımızın tam olarak istediği manevrayı yapamaması, istediği tedbirleri alamaması sonucunda meydana gelmiş olan bir kaza. Zincirleme bir takım reaksiyonlar meydana gelmek durumunda kaldı. Çok ciddi bir tarihi yapımız zarar gördü. Olası bir çevre kirliliğine sebep olabilirdik. Bunu Kıyı Emniyet unsurları sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde müdahaleyle engellediler. Daha sonrasında bir su altı kablomuza zarar geldi ama onu Kıyı Emniyetinin başarılı çalışması sayesinde emniyete aldık. Yıllardır yaptığımız boğazlar sözleşmesi gereği emniyet ve güvenlikte maalesef bu tarz zafiyetler vermek durumunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Maddi boyutta yalının çok büyük zararı var”
Yalıda meydana gelen hasarın boyutunun çok büyük olduğunu belirten Zamanoğlu, “Kaza, Karadeniz istikametinden gelen geminin ana makinesinin çökmesi sonucu manevra kabiliyetinin durması, elektrik sistemlerinin çökmesi, motorların stop etmesi sonucunda kontrolü kaybedip, doğrudan yalıya girmesiyle oluyor. Zarar çok büyük bir boyutta. Maddi boyutta zaten yalının çok büyük zararı var. Belki de milyon dolarlara varan bir zarar söz konusu. Bu da iki şekilde tanzim edilecektir diye düşünüyorum. Yalının mutlaka sigortası vardır. Öte yandan da geminin kendi üstüne ait başka yapılara vereceği zararı karşılayacak bir sigorta kapsamı var. Bir de bu sigorta kapsamı sayesinde de güvence altına alınacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşmeHDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Kayınpeder damadına aşık oldu!Kayınpeder damadına aşık oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.