HABER

GEMİNİN SÜRÜKLENME ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA
Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

Görüntü Dökümü;
---------
EK GÖRÜNTÜ (CEP TELEFONU)
-Geminin yalıya doğru sürüklenmesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Geminin sürüklenme anı (cep telefonu)
-Geminin aktüel görüntü

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklamaBaşsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama
Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.