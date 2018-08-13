GEMİNİN SÜRÜKLENME ANI KAMERADA 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA

Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

Görüntü Dökümü;

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EK GÖRÜNTÜ (CEP TELEFONU)

-Geminin yalıya doğru sürüklenmesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Geminin sürüklenme anı (cep telefonu)

-Geminin aktüel görüntü

