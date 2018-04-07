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Geminin tarihi yalıya çarptığı anda restoranda yaşanan panik anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL (İHA)

İSTANBUL (İHA)

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