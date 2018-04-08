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Geminin yalıya çarptığı anın görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, geminin faciaya gittiği anlara ait kamera görüntü ortaya çıktı. Görüntüde geminin yalıya doğru ilerlediği ve ancak yalıya çarptıktan sonra durabildiği görülüyor.

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