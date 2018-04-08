Geminin yalıya çarptığı anın görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, geminin faciaya gittiği anlara ait kamera görüntü ortaya çıktı. Görüntüde geminin yalıya doğru ilerlediği ve ancak yalıya çarptıktan sonra durabildiği görülüyor.
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum