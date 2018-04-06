Gemlik, Büyükşehir ile güzelleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelere yönelik değerlendirme toplantıları kapsamında Gemlik ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Aktaş, Bursa’ya hizmet etmek için ekip olarak büyük bir heyecanla çalıştıklarını belirterek, beklentilerin farkında olduklarını dile getirdi.

Bursa’nın her köşesine eşit hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin istişare toplantıları sürüyor. Gemlik ilçesinde muhtarlarla buluşarak görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Aktaş, ilçede yapılan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıda, muhtarlar ağırlıklı olarak ulaşım ve altyapı konularını dile getirdi.

"Enerjimiz, heyecanımız ve ekibimiz var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisine görev tevdi edildikten sonra hızlı bir giriş yaparak 17 ilçeyi taradıklarını, 1058 mahallenin muhtarıyla buluştuklarını söyledi. İlçe belediye başkanları ve ekipleriyle toplantılar yaparak sıkıntıları tespit ettiklerini belirten Başkan Aktaş, tüm ilçelerde muhtarları birebir dinleyerek yerinde tespit yaptıklarını ifade etti. Belediyecilikte takım oyununun çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Enerjimiz, heyecanımız ve ekibimiz var. Elbirliğiyle Bursa’ya hizmet etmek istiyoruz. Hiçbir zaman takıntımız olmadı. Hiçbir zaman çalışmaktan kaçmadık. Bursa’nın belirli sıkıntıları var. Bunların farkındayız. Yapılmış, yarım kalmış ve revize edilmesi gereken konular var. Belediyelerin bütçenin yetersiz olmasını mazeret gösterme lüksü yok. Bu yüzden yeni kaynaklar üretmemiz gerekiyor. Yeni hizmetleri hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerin yüksek olduğunu biliyoruz" dedi.

"Demokrasinin uç beyleridir"

Vatandaşın sorusunu cevapsız bırakmamaya özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, olumlu ve olumsuz net bir cevap vermeye dikkat ettiklerini, acil konuları ve yarım kalan işleri tamamlamaya öncelik verdiklerini dile getirdi. Gemlik ilçesinde muhtarlarla buluşup tüm mahalleleri irdelediklerini belirten Aktaş, "Çalışmalarda değiştirdiklerimiz ve eklediklerimiz oldu. Verimli bir toplantı geçirdik. Yol haritamızı belirledik. Muhtarlar demokrasinin uç beyleridir. Olayları sıcağı sıcağına yaşıyorlar. Bizlere meselelerin ilk ağızdan aktarılmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, toplantıyı düzenleyen Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Kısa vadede olması gerekenleri yaparak vatandaşın hizmetine sunmak, orta vadede yapılacakları da yatırım planına alarak hayatı kolaylaştırmak istediklerini anlatan Yılmaz, vatandaşın özellikle ulaşım konusunda talepleri olduğunu, bu konunun da Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle halledileceğini söyledi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli ise Büyükşehir Yasası’nın ilçelere getirdiği artıları muhtarlara anlatarak, hizmetlerin daha kısa zamanda vatandaşa ulaştırıldığını ifade etti.

Toplantıya; AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, belediye bürokratları ve meclis üyeleri ile AK Parti ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.