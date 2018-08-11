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Gemlik Körfezi'nde "drone" destekli kaçak midye operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Operasyonda, 5 ton kaçak midye ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "drone" destekli operasyonda 5 ton kaçak midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Körfezi'nde "drone" ile yapılan kontroller sırasında yüklü bir teknenin zeytinlik alana yanaşmaya çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknede kaçak avlandığı belirlenen 5 ton kaçak midye ele geçirdi.

Teknede suçüstü yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Ele geçirilen midyelerin İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmek istendiği öğrenildi.

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Bursa gemlik körfezi kaçak midye operasyonu

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