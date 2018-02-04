Gemlik Özdilek 11 Yaşında

Gemlik Özdilek Market, Restaurant ve Kafe 11’inci yılını tesislerinde kutladı.
Tesiste bin kişilik pasta ile yapılan kutlamada, müşterilere pasta ve limonata ikramı yapıldı.
Gemlik Özdilek’in 11’inci yıl kutlamasına İşletme Müdürü Sedat Kaya, Market Müdürü Beyti Demir, Kafe Restaurant Müdürü Kemal Ocak, Güvenlik Müdürü Özgür Önal, tesis şefleri, çalışanları ve müşteriler katıldı. 11’inci yıl pastası, Özdilek Gemlik yönetimi tarafından kesildi. İşletme Müdürü Sedat Kaya, Gemliklilerin markete yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederken, vatandaşlara en iyi imkanları sunmak adına her yıl üzerine katarak ürünleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
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