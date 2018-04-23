Gemlik’te 23 nisan kutlamaları

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98.yılı kutlamaları anıta çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Siyasi Parti Başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk’inin Atatürk anıtına sunulması ile son buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98.yılı kutlamaları saat 10:00’da Kapalı Spor Salonunda devam edecek. Saat 20:00’da ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenecek olan Halk Oyunları gösterileri ile sona erecek.