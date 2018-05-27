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Gemlik'te karayolu göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

BURSA ve çevresinde de sağanak yer yer etkili oluyor.

Gemlik'te karayolu göle döndü

Hurşit TOPAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA ve çevresinde de sağanak yer yer etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren sağanak nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bazı binaların giriş katlarını su bastı. Gemlik ilçesinde de yolun bir bölümü göle döndü.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağmur, Bursa'da da cuma gününden beri aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanakla meydana gelen su baskınları nedeniyle Demirtaş Mahallesi’nden ihbarların ulaştığı Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, yetkililer su baskınlarının tehlikeli boyutta olmadığını belirtti.
YOL GÖLE DÖNDÜ
Gemlik ilçesinde de etkili olan sağanak, Dörtyol mevkii ile Terminal arasındaki yolu göle çevirdi. Sürücüler yolun yaklaşık 150 metrelik bölümünü su dolması nedeniyle aşmakta zorlandı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, sabah saatlerinden itibaren Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapmış, 21-50 kilogram/metrekare yağış tahmininde bulunmuştu. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenmişti.

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Gemlik'te karayolu göle döndü

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