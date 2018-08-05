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Gemlik'te Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: - "Bebekleri katlediyorlar, yaşlı, çocuk ve asker şehit ediyorlar. PKK, DEAŞ, FETÖ hiçbiri yerli değil. Birileri operasyonlardaki başarılarımızdan, terörle mücadelemizden dolayı rahatsız oluyor"

Bursa'nın Gemlik ilçe Belediyesince yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki tesisin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yaptığı konuşmada, tesise Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Topçu, merhum Yazıcıoğlu'nun 5,5 yıl hücrede kalmasına rağmen devletine küsmediğini belirterek, "Devlete olan sevginin de millete olan sevginin de ezana olan sevginin de rol modelidir. Gönlünüze onu yazdınız ama sandıktan çıkarmadınız. O yine de küsmedi, çalıştı." dedi.

Türkiye'nin uğraştığı meselelerin olduğuna dikkati çeken Topçu, "Bebekleri katlediyorlar, yaşlı, çocuk ve asker şehit ediyorlar. PKK, DEAŞ, FETÖ hiçbiri yerli değil. Birileri operasyonlardaki başarılarımızdan, terörle mücadelemizden dolayı rahatsız oluyor.'' ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da Gemlik'in parlayan bir yıldız gibi güçlenmeye devam ettiğini anlattı.

Çavuşoğlu, yerel yönetimin önemine değinerek, "Eğer milletin için dertleniyorsan hizmet edersin. Millet sevdası, Türkiye aşkı ve dertli olmak önemli unsurdur. Türkiye'nin önü sonuna kadar açıktır." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise Gemlik'in AK Parti belediyeciliğiyle önemli mesafe katettiğini söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da ilçeye önemli bir tesis kazandırıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bölge atıl durumdayken Gemlik'in önemli yerleri arasına girdi. 20 dönümlük alanın tamamı kamulaştırıldı. 30 milyon üzerinde yatırım söz konusu. Bu bölge Gemlik'in en yaşanabilir bölgesi halini aldı. Okulları, camileri ve sosyal alanları ile ezan sesi olmayan bölge örnek olarak gösterilecek konuma geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları, tüm teşkilatları ile çalışarak hizmetleri sunuyor. Gemlik son dönemde önemli yatırımlar gerçekleştiriyor."

Konuşmaların ardından Türkiye çapında başarı elde eden Gemlik Belediyespor Atletizm Takımı sporcularına ödül verildi, tesisin açılışı gerçekleştirildi.

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Bursa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Gemlik Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisi

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