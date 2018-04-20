Genç çiftçilere damızlık düve

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ’Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi’ kapsamında 14 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 84 damızlık düve hibe edildi.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” kapsamında, damızlık düve almaya hak kazanan 14 genç çiftçiye, hayvan pazarı alanında düzenlenen törende kura ile, her çiftçiye 6’şar adet 30’ar bin lira değerinde hibe düveleri teslim edildi. Törene Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, İl Benel Meclisi üyeleri ve genç çiftçilerle aileleri katıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, hibe düve almaya hak kazanan genç çiftçilerle bir süre sohbet ederek, hayırlı olsun dileklerini söyledi.

Genç çiftçi hibe destek projesiyle hibe düve alan Memnune Akçay, “Geçen yıl başvuruda bulunmuştuk, nasipmiş bize çıktı. Zaten hayvancılık yapıyordum, bu da bize destek oldu. Bu hayvanları ve işimizi büyüteceğiz. Allah Devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, genç çiftçilere, iki günlük yoldan gelen hayvanlara suyun fazla verilmemesi hususunda uyarılarda bulunarak, ilk gün bakımları hakkında bilgi verdi.

Simav’ın İnkaya köyünden Mehmet Turan, "Geçen yıl başvuru yaptıkları düve projesinden faydalandığını belirterek, “Allah Devletimize zeval vermesin” dedi.

Dağardı Hasanören yaşayan Serpil Alanyalı, devletin hibe olarak verdiği 6 tane düveyi aldığını dile getirdi.

Simav’ın Dağardı köyünden İmdat Dayan, ”Geçen yıl başvurduğum Genç Çiftçi projesinden 6 adet düve aldım. Allah Devletimize, Milletimize zeval vermesin. Düveleri üretmek ve kendi işimin patronu olmak istiyorum” ifadelerini kullandı (MEİ-EFE)