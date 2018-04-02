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Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

2018 yılı Genç çiftçilere hibe desteği için başvurular alınmaya başlandı. Peki çiftçilik yapacak girişimcileri teşvik etmeye yönelik bu hibeye başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır? İşte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı açıklamalarına göre genç çiftçi hibe şartları...

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genç çiftçilere hibe desteği veriyor. Genç Çiftçi projesi kapsamında hibe desteğine başvurular 2 Nisan itibari ile başladı ve 30 Nisan'a kadar devam edecek. Peki genç çiftçi başvuru şartları nelerdir ve hibe desteği için nasıl başvuru yapılır?

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz Genç Çiftçi sayfasında Yeni Çİftçi kaydı yapmanız gerekmektedir.

Genç Çiftçi resmi sayfası için tıklayınız

GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Siteye giriş yaptıkran sonra sistemdeki Başvuru işlemleri menüsünden yeni başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında kimliğiniz ile ilgili bazı bilgiler direkt olarak Mernis ile kayda geçiriliyor ama kılavuzda bu bilgilerin doğruluğun kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Başvuru formunda hazır dolan bilgilerin dışında sigorta durumunuz ve eğitim bilgilerinizi, varsa bitirdiğiniz kurslar, hane halkı sayısı bilgilerini girmeniz isteniyor.

Sonraki adımda çiftçilik projeniz ile ilgili bilgileri girmeniz gerekiyor. Başvuru işlemlerinin 3. adımında sizden gider kalemlerini belirtmeniz isteniyor. 4. adımda ise projenin yürütüleceği arazi işletme il ilgili bilgiler talep ediliyor. Son olarak başvuru işlemlerinin son adımında sizden istenilen evrakların listesini görebilirsiniz. Başvuru işlemleri ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Genç Çiftçi Yardım Dokümanı için tıklayınız

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