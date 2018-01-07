Genç doktor yaşadığı dehşeti anlattı sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu

Olay, Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde 6 Ocak 2018 (dün) tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Dr. Ece Gökyayla, hastaneye tedavi için çocuğunu getiren F.Ç.’nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Dr. Gökyayla, bir hastayı ilgili başka bir doktora yönlendirdiği için şiddete uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini polise şikayetçi olduktan sonra sosyal medya hesabından duyurarak, can güvenliğinin olmadığını belirtti ve yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

Darp raporu alan Gökyayla olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

“Sabah saatlerinde nöbetim bitmişti. Hastaları taburcu/devir ediyordum. Bir adam kolumdan tuttu çocuğa bak diye. Gittim. Çocuk muayene olmuş, ateşi düşürülüyordu. Çocuğun tedavisinin verildiğini başka bir doktorun muayene ettiğini, ona söyleyebileceklerini, benimse nöbetimin bittiğini, hastaneden şu an ayrıldığımı söyledim. Bana küfrederek bakmak zorunda olduğumu, Ağrı’dan çıkamayacağımı, beynimi uçuracağını söyleyerek tehdit etti ve duvara itti. Çağırdığım güvenlik gelmeyince polis çağıracağımı söyledim. Bunu duyunca kaçtı. 155’i aradım. Polisler gelip beni aldı, yakalanana kadar beni merkezde tuttular. Daha sonra şahıs yakalanarak gözaltına alındı.”