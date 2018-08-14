Genç fidanların bulunduğu ormanda 5 dekarlık alan yandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde genç fidanların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında, 5 dekarlık alan yanarak zarar gördü.
Akköy Mahallesi Toparan mevkiinde genç fidanların bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 13.00'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesine sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 5 arazöz ile 20 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Genç ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, genç fidanların bulunduğu 5 dekarlık ormanlık alanın yanarak zarar gördüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum