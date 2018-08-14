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Genç fidanların bulunduğu ormanda 5 dekarlık alan yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde genç fidanların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında, 5 dekarlık alan yanarak zarar gördü.

Genç fidanların bulunduğu ormanda 5 dekarlık alan yandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde genç fidanların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında, 5 dekarlık alan yanarak zarar gördü.
Akköy Mahallesi Toparan mevkiinde genç fidanların bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 13.00'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesine sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 5 arazöz ile 20 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Genç ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, genç fidanların bulunduğu 5 dekarlık ormanlık alanın yanarak zarar gördüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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