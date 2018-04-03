Genç Gazeteci adayları, sertifikalarını aldı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından SODES destekli olarak hayata geçirilen “Genç Gazeteciler Yetişiyor” isimli projenin birinci etabı kapsamında gazeteciler sertifikalarını aldı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Tatvan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen program, Koordinatörlüğünü BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay’ın yaptığı “Genç Gazeteciler Yetişiyor” isimli proje kapsamında açılan “Temel Gazetecilik Kursu” ile ilgili fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi ile başladı. Akabinde ise BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş, tarafından açılış konuşması yapıldı. BİGACEM ve proje ile ilgili bilgiler veren Özcan Çiriş, “2010 yılında 18 üye ile kurulan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti gazetecilik anlamında Bitlis’in ilk cemiyeti olma özelliğini taşımaktadır. Cemiyetimiz, bugün 52 üyesi ile Bitlis’te en fazla üyeye sahip cemiyet konumundadır. Bitlis’in tanıtımına katkı sunan cemiyet üyelerimiz yeni gazetecilerin yetişmesine de olanak sağlamak amacıyla bir proje geliştirmiştir. Genç Gazeteciler Yetişiyor projesi ile gazeteciliğin ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetişmesi için adil, dürüst, etik kuralları gözeten ve güvenilir bir gazeteci yetiştirmek için kolları sıvamıştır. Projemize 24 Aralık 2017 tarihinde sözleşme imzalanarak başlanmış olup, 3 aylık hazırlık aşamasının ardından, kurs dönemine geçilmiştir. Toplam 6 haftalık eğitimler sonunda kursiyerlerimiz sertifikalarını almaya hak kazanarak, gazeteci adayı olmuşlardır. Bundan sonra gazetecilik sektöründeki işgücü açığını kapatacak düzeye gelmiştir. Bu projemizin ilk etabıydı. Projemiz devam etmekte olup, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki talepleri de değerlendirerek, burada da Genç Gazeteciler Yetişiyor projemizi sürdüreceğiz. Cemiyet olarak bu tür projeleri her zaman sürdürmeye çalışacağız. Bundan sonraki hedefimiz, Cemiyetimiz ile Batı ilerlideki cemiyetler arası gazeteci değişimi projesini hayata geçirerek, farklılıkları ve değişimleri yerinde görmelerini sağlayacağız. Projemizin bir fikir olarak ortaya çıkışından bu yana desteklerini esirgemeyen başta Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, Bitlis Proje Eğitim ve Koordinasyon Merkezi çalışanları, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuruluna, Üyelerimize, Kurs eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Projenin önemine ve gerekliliğine vurgu yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, toplumda farkındalık oluşturan her projenin önemli olduğuna dikkat çekti. Kentte gazetecilerin yetiştiriliyor olmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, “Toplumda bu tür farkındalık oluşturacak projeler bizim için çok önemli. Bu anlamda da Bitlis Gazeteciler Cemiyeti tarafından SODES destekli olarak hayata geçirilen “Genç Gazeteciler Yetişiyor” isimli proje inşallah işiten kulağımız, gören gözümüz olacak. Gazetecilik mesleğine ilk adımın atıldığı bir çalışma oldu. Bu anlamda ben kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Basın ve gazetecilik günümüzde bizim için çok önemli bir meslektir. Biz yöneticiler en büyük istifadeyi gazetecilerden alıyoruz. Basının sunmuş olduğu gerek yazılı ve gerekse görsel ifadeler bizler için hep rehber oluyor. Bu anlamda inşallah bu mesleğe bu gün ilk adımı atan kardeşlerimiz de bu hassasiyeti gözetip emin adımlarla devam ederler. Bu sayede de hem ilimizin ve bölgemizin tanıtımında iyi katkılar sağlayacaklarını inanıyorum. Ayrıca BİGACEM’in hedefindeki bir diğer proje olan batıdaki gazetecilerin buraya getirilmesi ve gazetecilerin bölgemizi tanıması projesi de son derece önemli bir proje olacaktır. Bu projede bölgenin tanıtımı açısından fayda sağlayacaktır. İnşallah bu tür projeler hayata geçirildikçe, huzurun şehri, emniyetin şehri olarak gördüğümüz Bitlis ve bu bölgemizin bizlere çok ciddi katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Ben bu vesile projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen BİGACEM’e tebrik ve teşekkürlerimi ilerek, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından “Genç Gazeteciler Yetişiyor” isimli proje kapsamında açılan “Temel Gazetecilik Kursu’nu başarıyla tamamlayan genç gazeteci adaylarına sertifikaları takdim edildi. Sertifika dağıtım töreninin ardından ise, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve projeye katkı sunan diğer kişilere teşekkür plaketi takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Düzenlenen programa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, Bitlis Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümit Akın, Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi heyeti, BİGACEM üyeleri ve genç Gazeteci adayları katıldı.