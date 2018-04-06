Genç Hatipler Hutbe Okuma Bölge yarışması Erzurum’da yapıldı

İmam Hatip Liseleri arası Genç Hatipler Hutbe Okuma Bölge yarışması Tatbikat Cami’nde yapıldı.

Bölgede bulunan 11 ilden 12 yarışmacının katıldığı yarışmada ev sahipliği yapan Erzurum’dan 2 öğrenci yer alırken Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş ve Bingöl’den birer öğrenci katıldı.

Yarışmanın jürisinde Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Ali Şimşek, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Çiftli, Merkez Vaizi Dr. Fikrullah Çakmak ve Ulu Camii İmam Hatibi Abdülkadir Düzenli yer aldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışma öğrencilerin sırayla minbere çıkarak hutbe vermesiyle devam etti.