Genç hatipler hutbeye çıktı

Sinop’ta "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" düzenlendi.

Sinop Alaaddin Camisi’nde düzenlenen yarışmada il genelinden 6 imam hatip öğrencisi yarışmacı yer aldı. 5 kişilik jüri önünde hutbeye çıkan öğrenciler; hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilme, özgüven ve minber hakimiyeti, beden dilini etkili kullanma, zamanı etkili kullanma ve dış görünüm bakımından değerlendirilmeye tabii tutuldu. 5 kişilik jüride Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Söylemez, Cezaevi Vaizi Güneş Öztürk, Doktora Öğretim Üyesi Rabia Mert ve Öğretim Görevlisi İsmail Işık yer aldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün tertip ettiği ve Sinop Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliği yaptığı yarışma yoğun ilgi gördü.

Yarışmanın birincisi Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Feyzullah Bilal Şenaslan, ikincisi Durağan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aziz Ay, üçüncüsü ise Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Cemal Kızılaslan oldu.