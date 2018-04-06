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"Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Şırnak'ta 4. bölge finali düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nın 4. bölge finali Şırnak'ta yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışmalar kapsamında imam hatip lisesi öğrencileri arasında geleneksel olarak gerçekleştirdiği "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nın 4. bölge finali, 8 ilin birincilerinin katılımıyla Geylani Camisi'nde düzenlendi.

Yarışmada, Batman, Mardin, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari, Diyarbakır ve Şırnak'tan 9 öğrenci, birincilik için yarıştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada, Diyarbakır Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Yağmur birinci, Van İpekyolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Aydın ikinci, Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Resul Recep Tayyip Bilik üçüncü oldu.

Yarışmada, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Yarışma programına Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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