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"Genç Hatipler Minberde" hutbe yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Erzurum'da düzenlenen, 11 ilden genç hatiplerin katıldığı yarışmada Gümüşhaneli Cihat Özdemir birinci oldu

Erzurum'da 11 ilden İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı "Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasında Gümüşhane Kelkit'ten katılan Cihat Özdemir birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nde düzenlenen "Genç Hatipler Minberde" bölge finaline, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş ve Bingöl illerindeki İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği hutbe okuma yarışmasında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden katılan Cihat Özdemir birinci, Erzurum'dan İbrahim Algan ikinci, Erzincan’dan Talha Burak Erkal üçüncü oldu.

Başkanlığını Erzurum Palandöken Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın yaptığı yarışmanın jüri heyetinde Erzurum Müftülüğü Merkez vaizi olarak görev yapan Dr. Fikrullah Çakmak, Ulu Cami İmam Hatibi Abdulkadir Düzenli görev aldı.

Yarışmaya, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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