Aysel Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hemşire kıyafetini giyip göreve başladığı ilk gününü hala unutamadığını söyledi.

Mesleğe yeni başlayan hemşireleri yalnız bırakmayan onları zaman zaman hastane içindeki eski tıbbi cihazların sergilendiği müzeye de götüren Ceylan, burada geçmişteki sağlık hizmetlerini ve yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

Emeklilik hakkını elde etmesine rağmen görevine devam eden 43 yıllık hemşire, öğle arası ve iş çıkışı zamanlarında tecrübelerini genç meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Farklı birimlerde hastalara sağlık hizmeti veren Ceylan, çok sevdiği mesleğini ilk günkü gibi aynı heyecanla sürdürüyor.

Milas Sağlık Kolejinde mezun olduktan sonra Türkiye'nin birçok kentinde görev yapan 64 yaşındaki Ceylan, 1985 yılından bu yana Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışıyor.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de mesleğine olan tutkusuyla dikkat çeken 43 yıllık hemşire Aysel Ceylan, mesai saati dışında sık sık deneyimlerini paylaştığı genç meslektaşlarını sağlıkta yaşanan bu değişim ve yenilenmeyle motive etmeye çalışıyor.

Mesleğinin severek yaptığını belirten Ceylan, hemşireliğin zor ama bir o kadar da özveri istediğine işaret etti.

En mutlu anlarının hastalarının sağlığına kavuştuğunu gördüğü zamanlar olduğunu vurgulayan Ceylan, "43 yıllık hemşire olduğum için göreve yeni başlayan genç meslektaşlarım hastane de önce benimle tanışmak istiyor. Onlara işlerini çok sevmelerini anlatıyorum. Hep beraber ekip içinde çalışıp hastalara yardımcı olmalarını istiyorum." dedi.

Bu yıl sonu yaş haddinden emekliye ayrılacağına üzüldüğünü ifade eden Ceylan, son güne kadar mesaisine gelip hastaları ve genç hemşirelerle birlikte olmak istediğini aktardı.

Göreve başladığı yıllardaki tıp olanaklarının çok yetersiz olduğunu anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"İlk göreve başladığımda imkansızlıklar çoktu. Şimdi bütün hastanelerimiz modern cihazlarla donatılmış durumda. Mesleğe ilk başladığımızda enjektörleri kaynatarak kullanıyorduk. Sağlık yatırımları da arttı. Ben de bu değişimi meslektaşlarıma anlatıyorum. Gerçekten şu an her şey hastaların sağlığı için. Bize düşen bu hizmeti en güzel şekilde sunabilmek."