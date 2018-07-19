Genç hissedenlerin beyni daha genç kalıyor

ANKARA (AA) - Kendisini genç hisseden yaşlı kişilerin beyinlerinin, daha genç bireylerin beyinlerine benzer yapısal özelliklere sahip olduğu belirlendi.
Bilim sitesi WebMd'nin haberine göre, Güney Kore'de Seul Ulusal Üniversitesi psikoloji bölümü ve beyin bilimleri programında görevli uzmanlar, yaş ortalaması 71 olan bir grup hastayı nöropsikolojik inceleme ve beyin taramasından geçirdi.
Herhangi bir nörolojik bozukluk veya zihinsel rahatsızlıkları bulunmayan bu hastaların beyin taramalarında, yaşıtlarına göre kendini daha genç hissettiğini söyleyen bireylerin beyinlerinde normalde yaşlandıkça küçülen gri kısımların daha büyük olduğu tespit edildi.
Araştırmayı yürüten uzmanlardan Profesör Jeanyung Çey, genç hisseden yaşlı kişilerin beyinlerinde "genç beyinlerin yapısal özelliklerini" keşfettiklerini belirtti.
Jeanyung, genç hissedenlerin hafıza testinden daha yüksek puan alma olasılığının yükseldiğini, sağlıklarının daha iyi olduğunu düşündüklerini ve daha az depresif semptom bildiriminde bulunduklarını da bildirdi.
Profesör Jeanyung Çey, bulguların, genç hissedenlerin beyinlerinin her zaman biyolojik açıdan genç olduğunu kanıtlamadığını da vurguladı.
Amerikan Alzaymır Derneğinden Keith Fargo, bulguların, hareketlerimiz ve kaç yaşında olduğumuz hissini belirleyen beyin sağlığı üzerine yapılan diğer araştırmalarla uyumlu olduğunu belirterek, "(Yaşın ne düşünürsen odur) denir. Bu çalışma, yaşın hakikatte beynin bir durumu olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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