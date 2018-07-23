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Genç İmam Hatipliler: Hemen açıkça tepkimizi gösterdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

GENÇ İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuklanması ile ilgili olarak, "Sosyal medyada dolaşan bu videoyu ilk gördüğümüzde hemen açıkça tepkimizi gösterdik.

Genç İmam Hatipliler: Hemen açıkça tepkimizi gösterdik

Dicle CENGİZ/ANKARA, (DHA)- GENÇ İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuklanması ile ilgili olarak, "Sosyal medyada dolaşan bu videoyu ilk gördüğümüzde hemen açıkça tepkimizi gösterdik. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bir değeri olduğu gibi bu ülkede yaşayan herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyetidir" dedi.
Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, yaptığı yazılı açıklamasında Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuklanmasını değerlendirdi. İslam dininin her şeyden önce saygı kavramı temelleri üzerine kurulduğunu belirten Akkaya, "Saygı, sevgi ve hoşgörü evresi inançlarımızın vazgeçilmezidir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bir değeri olduğu gibi bu ülkede yaşayan herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyetidir. Kimse sevmek zorunda değil ama saygıda mecburuz, bunu bize dinimiz böyle emrediyor. Şu hataya çok defa düşüyoruz, bir kişinin yaptığı yanlışı tüm kitleye mal etmeyi maalesef toplumumuzun alışkanlık haline getiriyor. Bu yanlıştan hemen dönmeliyiz. Bir kişi yanlış yaptığında hemen hangi siyasiye oy veriyor, hangi takımı tutuyor, hangi rengi seviyor diye bakmamalıyız. Çünkü yanlış yanlıştır ve yapılan yanlış o kişinin oy verdiği siyasiyi, tuttuğu takımı veya sevdiği rengi ilgilendirmez" dedi.
'KİŞİLERİN YAPTIĞI YANLIŞLAR TÜM TOPLUMA MAL EDİLMEMELİ'
Akkaya, Safiye İnci'nin tutuklanmasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada dolaşan bu videoyu ilk gördüğümüzde hemen açıkça tepkimizi gösterdik. İnsanların değerlerine, değerlilerine dil uzatmak bizim dinimizce yasaklanmış bir olaydır. Hele ki başörtüsü giyerek yapılan bu yanlışı dinimiz kesinlikle reddetmektedir. Bu ayetlerde açıktır. Türkiye’mizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu günlerde, kişilerin yaptığı yanlışlar tüm topluma mal edilmemeli."

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