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"Genç işsizlikle mücadele ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de genç işsizlik problemi var. Tüm dünya ile birlikte biz de bununla mücadele ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de genç işsizlik problemi var. Tüm dünya ile birlikte biz de bununla mücadele ediyoruz." dedi.

Karaaslan, İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenen Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) kurslarını tamamlayan aşçılar için Samsun Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, MEMGE kurslarının bir kaç yıldır devam etmesinin gurur vericiği olduğunu söyledi.

Türkiye'deki gelişimin hızla hayatın tüm alanlarına yayıldığını vurgulayan Karaaslan, şunları ifade etti:

"Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de genç işsizlik problemi var. Tüm dünya ile birlikte biz de bununla mücadele ediyoruz. Fakat biz gençlere, kadınlara çok büyük kıymet veriyoruz. Hayatın her alanında 'gençler ve kadınlar var olsun' diye bunun için devletin tüm mekanizmalarını harekete geçiren, hakikaten kimi zaman yüreğini ortaya koyarak mücadele eden bir Cumhurbaşkanına sahibiz."

Karaaslan, kursta eğitim gören gençlerin mutlaka iş hayatına atılmasını istedi.

Vali Osman Kaymak ise Samsun'da aşçılık eğitimi alan kursiyerlerin Türkiye'nin her yerinde mesleklerini icra edebilecek kabiliyete ulaştığını bildirdi.

Daha sonra AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mesleki eğitim kursunu tamamlayan kursiyerlere aşçılık sertifikası verildi.

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Samsun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor sertifika

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