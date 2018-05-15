Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kağıthane’deki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM’ye müşteri olarak gelen bir kadın, kontrol için çantasını X-ray cihazına telefonu da yanındaki kutuya koydu. Cihazdan çantasını alan kadın cep telefonunu unutarak içeriye girdi. O esnada kadının hemen arkasından içeriye giren kadın hırsız, kutuda unutulmuş telefonu gördü.
Elindeki telefonu unutulan telefonun üstüne bırakarak X-ray den geçen kadın hırsız, kaşla göz arasında telefonu da çalarak içeriye girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadın hırsız ardından mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Zanlı ardından mağazalarda gezindiği esnada çantaya koyduğu cep telefonunu ise ara ara kontrol etti. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
KAŞLA GÖZ ARASINDA TELEFONU ÇALDI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar cihazdan geçerek içeriye giriyor. O esnada bir kadın çantasını cihaza, telefonunu ise kutuya bırakıyor. Cihazdan çıkan çantayı alan kadın ardından telefonunu unutarak içeriye giriyor. Ardından bir vatandaş daha cihazdan geçiyor ama telefonu fark etmiyor. Onun hemen ardından cihaza yaklaşan kadın hırsız ise çantasını cihaza bırakıp, x-rayden geçiyor. Telefonu kutuda gören hırsız, kendi telefonuyla birlikte unutulan ve ışığı yanan telefonu alarak içeriye giriyor. Telefonları çantasına atan hırsız ardından mağazalarda geziniyor. Zanlı zaman zaman çantasına koyduğu telefonu da kontrol ediyor.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
İHA
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