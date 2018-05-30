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Genç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 02:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, Ayşe Şevik'e (33) hafif ticari aracıyla çarpıp ölümüne neden olan ve polis tarafından kimliği belirlenen B.T.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Ayşe Şevik'e (33) hafif ticari aracıyla çarpıp ölümüne neden olan ve polis tarafından kimliği belirlenen B.T. (27), 6'ncı Sanayi Sitesi'nde otomobili tamir ettirirken yakalandı.
Kaza, geçen pazartesi saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Altındağ'dan Buca yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şevik'e çarptı. Talihsiz kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenirken, kimliği belirsiz sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün olası kaçış istikametlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının B.T. olduğunu belirledi. 35 BNT 55 plakalı hafif ticari aracıyla Şevik'e çarpıp kaçan B.T.'nin izini süren polis ekipleri, B.T.'nin aracını tamir ettirmek için bugün Gaziemir ilçesindeki 6'ncı Sanayi Sitesi'ne gittiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri B.T.'yi gittiği oto tamircisinde kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen B.T.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Genç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/FotoğrafGenç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/Fotoğraf
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