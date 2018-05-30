Genç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Ayşe Şevik'e (33) hafif ticari aracıyla çarpıp ölümüne neden olan ve polis tarafından kimliği belirlenen B.T. (27), 6'ncı Sanayi Sitesi'nde otomobili tamir ettirirken yakalandı.
Kaza, geçen pazartesi saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Altındağ'dan Buca yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şevik'e çarptı. Talihsiz kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenirken, kimliği belirsiz sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün olası kaçış istikametlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının B.T. olduğunu belirledi. 35 BNT 55 plakalı hafif ticari aracıyla Şevik'e çarpıp kaçan B.T.'nin izini süren polis ekipleri, B.T.'nin aracını tamir ettirmek için bugün Gaziemir ilçesindeki 6'ncı Sanayi Sitesi'ne gittiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri B.T.'yi gittiği oto tamircisinde kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen B.T.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim
24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum