Genç kadınlara yönelik “Girişimcilik” kursu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 18-40 yaş grubundaki genç girişimci kadınlara yönelik “Girişimcilik” kursu açıldı.

Tatvan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) konferans salonunda İş-Kur ve KOSGEB destekli verilmeye başlanan 32 saatlik kurs ile tarımda genç kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kurs ile ilgili bilgi veren Tatvan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Kurban, program kapsamında açılan kursa 25 genç kadın kursiyerin katıldığını söyledi. Kursun 18-40 yaş grubundaki genç kadınlara yönelik olduğunu ifade eden Kurban, “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı, 2018 yılında ‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş grubundaki genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir. Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda da kursta; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konular ele alındı. Kursu başarıyla tamamlayan genç girişimci kadınlara ‘Girişimcilik’ sertifikası verilecek” diye konuştu.