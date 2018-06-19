"Genç kardeşlerimiz politikada yer alsın istedik"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminde kendini ortaya atan gençleri, siyasetin öznesi olarak görmek istediklerini ifade ederek, "Biz, sizlerle birlikte omuz omuza siyaset yapmak istedik. O yüzden Cumhurbaşkanımız seçilme yaşını 18'e indirdi. Çünkü istiyoruz ki genç kardeşlerimiz de kendi geleceğinde söz sahibi olabilsin. Genç kardeşlerimiz de kendisi, arkadaşları ve gençlik adına politikada yer alsın. İşte bunun için biz gençlerimizin önünü açtık." dedi. Bakan Kaya, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti esnasında, Tarçın isimli bir köpeğe kraker yedirerek fotoğraf çektirdi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaya, 24 Haziran seçimlerinde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Esnaf ziyaretinden sonra Bayrampaşa'da bulunan Kartaltepe Spor Kulubü'nü ziyaret eden Kaya, 24 Haziran akşamında, hep beraber zafer kutlaması yapmak istediğini dile getirerek, güçlü Meclis için AK Partiye ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek isteyerek, 24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını söyledi.

24 Haziran seçimlerinin, Türkiye'nin geleceğini etkileyeceğini belirterek, "Seçim, ülkemizin önündeki 100 yılını etkileyecek ve belirleyecek bir seçimdir. Onun için bütün Bayrampaşalı kardeşlerimizin desteğini istediğim gibi sizlerin de desteğini istiyorum. Dua ve desteğinizle, ülkemizi bu milletin içinden, sizlerin bağrından çıkmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeni dönemin ilk başkanı yapacağız ve Türkiye’ye sizlerin vereceği destekle, yeni dönemde bir şahlanış dönemi yaşatacağız." ifadelerini kullandı. - "Eskiden bu ülkede derece yapsanız dahi istediğiniz okulu seçemiyordunuz" Buradan Mehmet Akif Kültür Merkezindeki, Bayrampaşa Gençlik Merkezinde (BAYGEM), gençlerle buluşup sohbet eden Kaya, gençlerin "Avrupa Fatihi, Bakan Kaya" ve "Bayrampaşa sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı. Bakan Kaya, lise yıllarından itibaren okul ve kişisel hayatından örnekler sunup, AK Parti'ye verdiği hizmetlerden dolayı onur ve şeref duyduğunu aktararak, "Sizin yaşamadığınız günlerden kısa kısa kesitler vermek istiyorum. Eminim bunları çok duyuyorsunuz ama sizler o günleri görmediniz, yaşamadınız. Rabbim, bizlere tekrar öyle karanlık günler yaşatmasın." diye konuştu.

Başörtüsü yüzünden istediği bölümü okuyamadığını ifade eden Bakan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eskiden bu ülkede derece yapsanız dahi istediğiniz okulu seçemiyordunuz. Hani bugün ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce var ya... Birkaç yıl önceki videolarını gördünüz... İnce diyor ki, 'Başörtülülerin kamuda, üniversitelerde, okumasının önüne geçmemiz lazım. Bu konuda bir şeyler söylememiz lazım.' İşte o zihniyet, CHP zihniyeti, bu ülkede ezanı yasaklayan zihniyettir. Bu ülkenin kızlarının başı açık-kapalı diye ayıran zihniyettir. Bizlerin o dönemde yani 1999-2000 yıllarında henüz AK Parti iktidarı öncesinde bizlerin yani başörtülülerin üniversiteye gitmesini istemiyorlardı. Başörtülü sadece temizlikçi olabiliyordu ama hastanede doktorluk yaptırmıyorlardı. Kamusal alanda başörtülü bir şekilde hiçbir şekilde görev almanız mümkün değildi." Günümüz Türkiyesinde başörtülü, başı açık ayrımına varıp herhangi bir ötekileştirme yapılmadan bütün gençlerin eşit fırsatlardan yararlandığını işaret eden bakan Kaya, "Biz, bu ülkenin bütün kızlarının en iyi şekilde eğitim alarak geleceğe çok güçlü bir şekilde hazırlanmasını istiyoruz. Biz bu ülkenin bütün evlatlarının hangi okulda okursa okusun en iyi şekilde eğitim alarak geleceği en güçlü şekilde hazırlanmalarını istiyoruz." dedi.

- "Genç kadınlar olarak iki kat daha şanslıyız" AK Parti'nin özgürlük ve demokrasi anlamında her türlü engeli ortadan kaldırdığını işaret eden Bakan Kaya, "Ben yıllardır hayalini kurduğum Tıp Fakültesine, başörtüsü sorunu çözüldükten sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tamamladım." ifadelerine yer vererek, gençlerin, ne olursa olsun hayallerinin peşini bırakmaması gerektiğini anlattı. Çalışmalarından örnekler veren Kaya, lise yıllarından itibaren aktif çalışmalar içerisinde olduğunu ve bu ülkenin gençliği adına çok güzel hayalleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bizim, bu ülkenin geleceği ve gençleri adına, hiç kimsede olmayan çok güzel hayallerimiz ve vizyonumuz var. Onların hayalleri bile bizim bu ülkenin gençliği adına koyduğumuz vizyonu yakalayamaz. Cumhurbaşkanımız, yıllar önce 2023 vizyonunu ortaya koydu. O zaman dediler ki '2023 diyorsunuz ama 2013'e daha çok uzun yıllar var.' Ama biz 2023 vizyonu dediğimiz o vizyonda ne varsa, adım adım hepsini gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gelecek sizindir. Biz her zaman gençliğine güvenen siyasi bir hareket olduk. Her zaman bu böyle oldu. İktidara geldiğimiz günden beri, gençliğine çok önem veren ve gençliğine güvenen bir liderimiz olduğu için de ayrıca çok şanslıyız, Allah'a hamd ediyorum. Hem kadınlara, hem gençlerine güvenen bir liderimiz olduğu için genç kadınlar olarak iki kat daha şanslıyız sevgili kadın kardeşlerim, hanımefendiler, kız kardeşlerim. Siz, özellikle bu ülkenin geleceğine en büyük katkıyı sağlayacak, genç kadınlarımızsınız. Biz, kendinize güvenin istiyoruz."

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- "Gençler, teknolojiyi sadece tüketen değil, teknoloji üreten gençler olsun" Bayrampaşalıların 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine canları pahasına vatan savunması yaptıklarını, Bayrampaşa'da genç şehitlerin ve gazi yakınlarının olduğunu hatırlatan Bakan Kaya, "15 Temmuz gecesi bu ülkenin istikbalini ve iradesine sahip çıktınız. Bu ülkenin geleceğini sizler değiştirdiniz. O gece o hain ve karanlık gecede, geleceğinizi yok etmek istediler. O gece yapılmak istenen şey sadece darbe değildi, o gece yapılmak istenen şey bu ülkeyi adeta bir Suriye'ye çevirip, bölüp, parçalayıp yutmaktı. Sizler o geceyi, karanlıktan aydınlığa çıkardınız." dedi. Bayrampaşa gençlerinin 15 Temmuz gecesinde çok önemli bir şey gösterdiğini ifade eden Kaya, 15 Temmuz gecesinde Türkiye üzerinde plan kuran FETÖ terör örgütü elebaşının ve destekçilerinin şu an Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin geleceğinin 15 Temmuz'da kurtarıldığını lakin mücadelenin henüz sona ermediğinin farkında olunması gerektiğini vurguladı.

Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminde kendini ortaya atan gençleri, siyasetin öznesi olarak görmek istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Biz sizlerle birlikte omuz omuza siyaset yapmak istedik. O yüzden Cumhurbaşkanımız seçilme yaşını 18'e indirdi. Çünkü istiyoruz ki genç kardeşlerimiz de kendi geleceğinde söz sahibi olabilsin. Genç kardeşlerimiz de kendisi, arkadaşları ve gençlik adına politikada yer alsın. İşte bunun için biz gençlerimizin önünü açtık. Onun için sadece milletvekilliğinde değil, belediye meclis üyeliklerinde de gençlerin önünü açtık. İstiyoruz ki bu ülkenin evlatları yani sizler, bütün karar mercilerinde söz sahibi konumunda ve mevkisinde olsun. Çünkü siz akıllı, zeki, okuyan, teknolojiyi ve yenilikleri takip eden bir gençliksiniz. Bugün Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye'nin dört bir tarafında, 81 ilimizde kıraathaneler açacağım.' diyor. Kıraathanenin ne olduğunu bilmeyenler, Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'Kekle, çayla milleti kandırmaya çalışıyorsun...' diyenler, gençliği tanımayan, gençliğine güvenmeyen ve gençliği için proje üretemeyenlerdir. Biz de istiyoruz ki bu ülkenin gençleri, dünyayı takip edebilsin. Kıraathane dediğimiz, Cumhurbaşkanımızın anlattığı o ortamlarda dünyanın dört bir tarafındaki online kütüphanelere bağlanma imkanımız olacak. Dünyanın dört bir tarafındaki her türlü kitap evini, bilimsel yayınını ve makaleyi takip etme imkanınız olacak. Biz istiyoruz ki bu ülkenin gençleri, teknolojiyi sadece tüketen olmasın aynı zamanda teknoloji üreten gençler olsun. Teknolojiyi üreten gençlik için Türkiye'nin teknoloji merkezleri, bilim merkezleri kuracağız diyoruz ama bizim bütün projelerimizi farklı şekilde manipüle etmeye çalışanlar var. Olsun, etsinler, bizim milletimiz, gençlerimiz her zaman için Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüne inandı ve güvendi. Biliyoruz ki bu gençlik, yine Cumhurbaşkanımızın sözüne inanacak ve Cumhurbaşkanımıza ve güvenecek Allah'ın izniyle."