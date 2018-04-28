Genç kemancılar Önhon ve Olğar'dan İstanbul konseri

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ın düzenlediği "Parlayan Yıldızlar" serisi kapsamında genç kemancılar müzikseverlerin karşısına çıkacak.
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, keman sanatçısı Duru Önhon ve İdil Olğar, Milli Reasürans'ta düzenlenen "Parlayan Yıldızlar" serisinin konukları olacak.
Genç müzisyenlerin dinleyicilere enstrüman hakimiyetlerini sergileyecekleri belirtilen konser, 30 Nisan'da Milli Reasürans Konser Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.
Açıklamada, 2006 yılında İstanbul'da doğan Önhon'un 2015-2017 yılları arasında Sırbistan, Bulgaristan, Ukrayna ve İtalya'da düzenlenen yarışmalarda dereceler kazandığı, 2006 yılında Mersin'de doğan Olğar'ın ise aralarında Igor Tkatchouk, Cihat Aşkın, Bahar Kutay, Mikhail Gotsdiner, Gilles Apap'ın da olduğu birçok ismin ustalık sınıflarına katıldığı ayrıca Prag'daki uluslararası keman yarışmasında ikinci olarak özel ödüle layık görüldüğü kaydedildi.
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum