Genç kemancılar Önhon ve Olğar'dan İstanbul konseri

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ın düzenlediği "Parlayan Yıldızlar" serisi kapsamında genç kemancılar müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, keman sanatçısı Duru Önhon ve İdil Olğar, Milli Reasürans'ta düzenlenen "Parlayan Yıldızlar" serisinin konukları olacak.

Genç müzisyenlerin dinleyicilere enstrüman hakimiyetlerini sergileyecekleri belirtilen konser, 30 Nisan'da Milli Reasürans Konser Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

Açıklamada, 2006 yılında İstanbul'da doğan Önhon'un 2015-2017 yılları arasında Sırbistan, Bulgaristan, Ukrayna ve İtalya'da düzenlenen yarışmalarda dereceler kazandığı, 2006 yılında Mersin'de doğan Olğar'ın ise aralarında Igor Tkatchouk, Cihat Aşkın, Bahar Kutay, Mikhail Gotsdiner, Gilles Apap'ın da olduğu birçok ismin ustalık sınıflarına katıldığı ayrıca Prag'daki uluslararası keman yarışmasında ikinci olarak özel ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

