HABER

Genç kemancılar Önhon ve Olğar'dan İstanbul konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Genç kemancılar Önhon ve Olğar'dan İstanbul konseri

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ın düzenlediği "Parlayan Yıldızlar" serisi kapsamında genç kemancılar müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, keman sanatçısı Duru Önhon ve İdil Olğar, Milli Reasürans'ta düzenlenen "Parlayan Yıldızlar" serisinin konukları olacak.

Genç müzisyenlerin dinleyicilere enstrüman hakimiyetlerini sergileyecekleri belirtilen konser, 30 Nisan'da Milli Reasürans Konser Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

Açıklamada, 2006 yılında İstanbul'da doğan Önhon'un 2015-2017 yılları arasında Sırbistan, Bulgaristan, Ukrayna ve İtalya'da düzenlenen yarışmalarda dereceler kazandığı, 2006 yılında Mersin'de doğan Olğar'ın ise aralarında Igor Tkatchouk, Cihat Aşkın, Bahar Kutay, Mikhail Gotsdiner, Gilles Apap'ın da olduğu birçok ismin ustalık sınıflarına katıldığı ayrıca Prag'daki uluslararası keman yarışmasında ikinci olarak özel ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! O iddia Abdullah Gül'e sorulduGündeme bomba gibi düşmüştü! O iddia Abdullah Gül'e soruldu
ABD, Türkiye'yi tebrik ettiABD, Türkiye'yi tebrik etti
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duru Önhon enstrüman İdil Olğar Keman konser

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.