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Genç Kırgız kadına ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Kırgızistan’dan çalışmak üzere Antalya’ya gelen ve kendisinden 12 gündür haber alınamayan genç kadına bugün ulaşıldı.

Kırgızistan’dan çalışmak üzere Antalya’ya gelen ve kendisinden 12 gündür haber alınamayan genç kadına bugün ulaşıldı. Kırgız kadının telefonu bozuk olduğu için kimseyle irtibat kuramadığı öğrenildi.
Kırgızistan’dan çalışmak üzere bir süre önce Antalya’ya gelen 22 yaşındaki Albina Şarşenbek’ten 12 gündür haber alamayan ailesi, sosyal medya hesapları üzerinden kayıp ilanları vererek kızlarını aramaya başladı. Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert’e ulaşan genç kadın iyi olduğunu ve telefonunun bozuk olduğu için kimseye ulaşamadığını aktardı. Mert, "Patronu Facebook’tan benim paylaşımımı görmüş. Kız kendisi Antalya merkezde olduğunu ve telefonunun bozuk olduğundan ötürü kimsenin ulaşamadığını söyledi. Emin olmak için 3-4 defa iyi olup olmadığını sordum. ‘Sorun yok teşekkür ederim ilginiz için’ dedi. Babasıyla da görüşüp teyit ettik. Her şey yolunda çok şükür" dedi.

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