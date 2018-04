Genç kız 14 yıldır işiteceği günü bekliyor

“Mevsimlik işçiyim, maddi gücümüz yok”

Kızını ameliyat ettirebilmek için maddi gücünün olmadığını söyleyen Nergis’in babası Divan Bulut, kızının tek hayalinin gerçekleşebilmesi için uzanacak yardım elini beklediklerini söyledi. Kızı Nergis’in 14 yıldır duyacağını günü beklediğini ifade eden baba Divan Bulut, “Nergis kızımız bir buçuk yaşındayken yüksek ateş nedeniyle hastalandı ve belden aşağı felç olmuştu. Onu sık sık hastanelere götürdük. Yaklaşık bir 2 yıl içinde felç geçti ve iyileşmeye başladı. Sonra fark ettik ki bu kez de duyamıyor ve konuşamıyor. Çok sayıda hastaneye götürdük ama bir çözüm bulamadık. Doktorlar bize dedi ki, çocuk konuşamadığı için ameliyatı gerçekleştiremiyoruz, konuşmaya başladığında ameliyata alırız. Biz çocukla daha çok ilgilendik konuşmasını bekledik. Zaman geçtikçe çocuk tek tük kelimeler etmeye başladı. Bu kez de yaşını aştığı için devlet tarafından ameliyatı karşılanmıyor. Ameliyat ettirmeye maddi gücümüz yetmediği için işitme cihazı taktırdık. O zaman 7 yaşındaydı. Tek tük kelimeler ediyordu ve bu da biz çok sevindiriyordu. Okula gidiyor, derslerinde gayet başarılı. Öğretmenleri de ondan çok memnun. Şu an 16 yaşında ve 10. sınıf öğrencisi. İşitme cihazı yetersiz geliyor, yani sadece gürültü ve hışıltı duyabiliyor. Biyonik kulak taktırılması gerekiyor ama devlet tarafından bu ameliyat karşılamıyor. Ameliyat maliyeti yaklaşık 80 bin lira civarı. Kızımın tek isteği sadece işitmek, ama benim hiç imkanım yok. Nergis ile birlikte 6 çocuğumuz var ve ben mevsimlik işçiyim” diye konuştu.

Anne Güler Bulut ise yapılacak bir ameliyatla kızının hayatının değişeceğini ifade ederek, “Kızım genç yaşlarda ama savunmasız. Görüyorsunuz günümüzde çocuklara karşı her türlü şiddet var. Allah korusun okuldan gelene kadar endişe içindeyim, gözüm her dakika yolda kalıyor. Kızıma bir şey oldu diye tedirgin oluyorum. Her gün Allah’a emanet ederek gönderiyorum okula. Mecburum, okula göndermesem olmuyor, eğitimsiz kalacak. Kızım için gerçekten kulak cihazı farz. Eğer olursa kızımın hayatı kurtulur. Kendi halinde köşelere çekilip ağlıyor. Nergis ne oldu, bir şey mi oldu dediğimde ‘ben niye duyamıyor ve konuşamıyorum, neden kimseye derdimi anlatamıyorum’ diyerek ağlıyor. Onunla işaretleşerek anlaşıyoruz veya mırıldanabildiği kelimeleri çözmeye çalışıyorum. Bazen de yazarak kendini anlatmaya çalışıyor. Allah kimseyi bu duruma koymasın, gerçekten çok zor bir şey. Nergis’in hayatı söz konusu, trafiğe çıkınca araçların sesini duymuyor, herhangi bir tehlikede ses duyamıyor ve ses çıkartamıyor. Sürekli elini koluna vuruyor, dürtmelerden dolayı panik hale bürünmüş. Arabaların korna sesini duyamadığı için aniden fark edince korkup arkama saklanıyor. Evden okula giderken, okuldan eve gelirken çok zorlanıyor. Bazı arkadaşlarının onu dışlaması ve bazılarının da yoğun ilgisi onu rahatsız ediyor. Kendindeki eksiklikten dolayı çok üzülüyor. Bu nedenlerden dolayı bir anne olarak ben de çok zor zamanlar geçiriyorum. Nergis’in duyabilmesi için yetkililerden rica ediyorum. Sesimi duysunlar, bir anne olarak bana yardımcı olmalarını istiyorum. Kızım için biyonik kulak ameliyatı gerçekten farz. Çünkü, Nergis’in hayatı söz konusu ve hayata tutunması lazım. Eşimin normal bir işi yok, iş buldukça çalışıyor ve maddi durumumuz kulak ameliyatına yetmiyor. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. Hastaneler olsun, yardımsever insanlar olsun, destek olabilecek birilerini bekliyoruz. Kızım ameliyata hazır ama paramız yok” şeklinde konuştu.