HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Bursa'da eniştesinin tacizine uğradığını söyleyen 16 yaşındaki B.E., "Ben evlerinde kaldığım zaman kanepede yatıyordum. Kendisi gecenin bir saati gelince yanıma sokulup kalçamı okşuyordu. Bir keresinde gece ablamla uyudum, sabah ablam işe gidince eniştem gelip yanıma yattı" diye isyan etti. Aile ise olayı öğrenince eve gizli kamera yerleştirdi ve tüm iğrençlik gözler önüne serildi

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Merkez Yıldırım ilçesinde babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., gittiği ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin tacizine uğradı. Mart ayında, ablasının evine gitmek istemeyen B.E., annesinin ısrarı üzerine gerçekleri anlattı.

TACİZ GİZLİ KAMERAYA YANSIDI

Bunun üzerine B.E.'nin annesi ve ablası, olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için eve üç kez gizli kamera yerleştirdi. Bunlardan birinde Berk D, salonda kanepede yatan genç kızın üzerindeki yorganı kaldırırken görüntülendi. Aile, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Berk D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabut etmedi. Mahkemeye çıkarılan Berk D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

'KALÇAMI OKŞUYORDU'

Hakkında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istenen Berk D.'nin yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya pedagog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan B.E., "Eniştem fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Ben evlerinde kaldığım zaman kanepede yatıyordum. Kendisi gecenin bir saati gelince yanıma sokulup kalçamı okşuyordu. Uyanır gibi yaptığımda ise uzaklaşıyordu. Bir defasında o çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım. Şok oldum. Olayı anneme ve ablama söylemek zorunda kaldım. Eve üç kez güvenlik kamerası yerleştirdik. Bir defasında eniştem gelip üzerimdeki yorganı açtı. Bu sırada hareket edince kaçtı" dedi.

WW

YATAKTAKİ BALDIZINI FARK ETMEMİŞ

Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Berk D. ise, "Baldızımı ben kardeşim gibi görüyordum. Ben kendisine cinsel istismarda bulunmadım. Kamera görüntüsünde ise gece gelince düşen yorganını kaldırıp üzerine örttüm. Ayrıca yatak olayını söylüyor. Ben işten gelince direkt yatağa girdim. Onu fark etmedim. Masumum beraatimi istiyorum" diye kendini savundu.

Sanık avukatı Tayfun Gündoğdu ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip, "Müvekkilime komplo kurmuşlar. Konu gündeme geldikten sonra eşi ondan Görükle Mahallesi'nde bir daire karşılığı boşanmak istedi. O da kabul etmedi. Böylece kurdukları komployu yargıya taşıdılar" dedi.

Sanık Berk D.'nin eşi N.D.'nin sinir krizi geçirdiği için ifade veremediği duruşmayı erteleyen mahkeme, Berk D.'nin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. (DHA)

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Sokakta bulduğu parayı sahibine teslim ettiSokakta bulduğu parayı sahibine teslim etti
Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa istismar baldız enişte

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

İlginizi Çekebilir

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Madem sürekli taciz ediyor neden orada bulunuyorsun. Tacize onay verdiğimden değil ancak defaatle gerçeklemiş bir olay.
enişte tamam suçlu ama görüntü almak içinde resmen zemin hazırlamışlar avukat haklı olabilir
@kral295 Görüntü almak için Zemin Hazırlanmasa nasıl tespit edilecek?Gizli Savcı Hakim Mahkememi koyacaklar eve?
ADAMA RESMEN KOPMLO KURMUŞLAR
lütfen adamın Başka resmini koyarmısınız Ana ekrandaki
Kusacam şimdi hem baldıza hem enişteye hem kadına hem ana babasına lanet olsun ya böğğğğ
ben 20 senelik evliyim baldızım bir gün bizde kalmamıstır burda sormazlarmı kızım senin hergün ablanda ne işin var anne babanında suçu var ne gönderiyon kızı hergün ablasına
okurken fenalık geldi. bu ne saçmalık.
enişte çok film seyretmiş:))
Gece düşen yorganı farkediyor ama sabah işten gelince yatağında baldızı olduğunu fark edememiş.
Diğer Haberler
Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

İkna edemeyince öldürdü!

İkna edemeyince öldürdü!

Gündüz vakti akılalmaz görüntü! Fark edildiler yine de devam ettiler

Gündüz vakti akılalmaz görüntü! Fark edildiler yine de devam ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.