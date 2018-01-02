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Genç kız kendisine laf atan adamı fena dövdü!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 17:43 | Son Güncelleme 9 saat önce

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde yılbaşı gecesi genç bir kız kentin en işlek caddesinde aracı ile seyir halinde iken kendisine laf atan adamı aracının içinde önce tekmeler sonra yumruk ile saldırarak dövdü. Adamı genç kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtarırken, yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, yılbaşı gecesi Erbil kentinin en işlek caddelerinden birinde aracı ile seyir halinde olan genç kızın kendisine laf atan bir adamın aracının kapısını açtığı ve adamı önce tekmeler ardından da yumruklarla dövdüğü görülüyor.

Genç kıza laf atan adamı ise kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi olmuş! kızın ellerine sağlık
Tek bir hareketle, adamı üç metre öteye fırlatıp ardından evire çevire döven kadın biliyorum. Gerçi bayan oldukça uzun boylu ve iriydi ama adamı fena haklamıştı.
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