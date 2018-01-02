Genç kız kendisine laf atan adamı fena dövdü!

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, yılbaşı gecesi Erbil kentinin en işlek caddelerinden birinde aracı ile seyir halinde olan genç kızın kendisine laf atan bir adamın aracının kapısını açtığı ve adamı önce tekmeler ardından da yumruklarla dövdüğü görülüyor.

Genç kıza laf atan adamı ise kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.