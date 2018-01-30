Genç kız, kendisine tecavüze kalkıştığını ileri sürdüğü babasını öldürdü (2)

SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Söke İlçesi'nde, kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını ileri sürdüğü öz babası F.Y.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren 17 yaşındaki E.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
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