Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Metrobüs tacizcisi serbest kalınca soluğu adliyede alan genç kız, uzaklaştırma kararı çıkarttırdı.
Mecidiyeköy’den Kadıköy’e gitmek için metrobüse binen 25 yaşındaki Kübra G., Cengiz P.’nin tacizine maruz kaldı.
"KALÇAMA ÇARPMASINI KAZA SANDIM"
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, olayı anlatan genç kız, “Kalçama çarpmasını kaza sandım. Bacağıma dokununca bağırarak metrobüsten inmesini söyledim. Umursamazca “Sen in” dedi. Zincirlikuyu’daki görevlilere durumu anlattım” dedi.
Gözaltına alınan Cengiz P.’nin serbest kaldığını öğrenen Kübra G., mahkemeye başvurarak koruma tedbiri talep etti.
Mahkeme, Cengiz P.’nin 2 ay süreyle Kübra G.’nin ikametgahına yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
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