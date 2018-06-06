Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

İstanbul'da kazandığı üniversiteye maddi nedenlerden gidemeyince bir AVM'de işe başlayan H.Y., bir arkadaşı aracılığıyla Y.A. adlı kadınla tanıştı. Kendisine kol kanat geren kadının evinde kalması yönündeki davetini kabul etti ancak bir süre sonra 'bu eve katkın olmalı' bahanesiyle fuhuş yapması yönünde baskıyla karşılaştı.

'ALKOL ALIP BANA DOKUNUYORLARDI'

Bakire olduğunu ve bu teklifi asla kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarındaki cinsel içerikli konuşmaları bahane edilerek tehdit edildi. H.Y., "Çok çaresizdim, elimden bir şey gelmiyordu. Eve gelenlerle birliktelik yaşamadım ancak alkol alıp bana dokunuyorlar, karşılığında Y.A.'ya paralar veriyorlardı" dedi. H.Y. şöyle devam etti:

'ÇIPLAK FOTOĞRAFLA TEHDİT ETTİLER'

"Kaçıp ailemin yanına sığındım. Ancak eve gelen adamlarla çıplak halde çekilmiş fotoğraflarımla beni tehdit etti. Yeniden yanına gittim. Beni tatile götüreceğini söyleyip, Balıkesir'deki C.İ.'nin yanına gönderdi. C.İ. bana tecavüz etti.