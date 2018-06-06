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Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta hemşirelik okulundan mezun H.Y., bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kadın tarafından fuhuş batağına düşürüldü. Kadının evinde kalmayı kabul eden genç kız bir süre sonra "Bu eve katkıda bulunman lazım" diye diretilmesine karşı "Bakireyim, asla kabul edemem" dedi ama dinletemedi. Genç kız, "Kadın, eve gelen adamlarla çıplak halde çekilmiş fotoğraflarımla beni tehdit etti." diye isyan etti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

İstanbul'da kazandığı üniversiteye maddi nedenlerden gidemeyince bir AVM'de işe başlayan H.Y., bir arkadaşı aracılığıyla Y.A. adlı kadınla tanıştı. Kendisine kol kanat geren kadının evinde kalması yönündeki davetini kabul etti ancak bir süre sonra 'bu eve katkın olmalı' bahanesiyle fuhuş yapması yönünde baskıyla karşılaştı.

'ALKOL ALIP BANA DOKUNUYORLARDI'

Bakire olduğunu ve bu teklifi asla kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarındaki cinsel içerikli konuşmaları bahane edilerek tehdit edildi. H.Y., "Çok çaresizdim, elimden bir şey gelmiyordu. Eve gelenlerle birliktelik yaşamadım ancak alkol alıp bana dokunuyorlar, karşılığında Y.A.'ya paralar veriyorlardı" dedi. H.Y. şöyle devam etti:

'ÇIPLAK FOTOĞRAFLA TEHDİT ETTİLER'

"Kaçıp ailemin yanına sığındım. Ancak eve gelen adamlarla çıplak halde çekilmiş fotoğraflarımla beni tehdit etti. Yeniden yanına gittim. Beni tatile götüreceğini söyleyip, Balıkesir'deki C.İ.'nin yanına gönderdi. C.İ. bana tecavüz etti.

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ÖLÜM TEHDİDİ

Şikayetçi oldum. C.İ. beni bulup öldürmekle tehdit etti. Y.A. aracılığı ile C.İ. beni başka birine satmaya çalıştı.

4 bin lira karşılığında 50-60 yaşında bir adama beni pazarladılar. C.İ. hakkında benden uzaklaştırma kararı çıkarıldı, buna rağmen karakolun arkasında yakalayıp darp etti. Hayatım mahvoldu. Küçük yaşta kızları birilerine pazarlıyorlar. C.İ. gözaltına alındı. Y.A. ise hala aranıyor."

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
Sivas fuhuş

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