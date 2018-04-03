Genç kıza önce öğretmeni ardından sevgilisinin annesi dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi B.C.K (18) iddialara göre 14 yaşında dershane dönüşünde, Murat K. tarafından götürüldüğü apartman boşluğunda taciz edildi. Yakalanan şahıs 2 yıl hapis cezası aldı.
Takvim'de yer alan habere göre, genç kız, iki yıl sonra bu kez tarih öğretmeni Abdullah A.'nın tacizine uğradı. Öğretmen okuldan uzaklaştırıldı. K. ise Avcılar'daki bir liseye kayıt yaptırmak zorunda kaldı.
"AVCILAR BENDEN SORULUR, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"
Burada da, tanıştığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin annesi Banu Ç.'nin, "Avcılar benden sorulur. Seni öldüreceğim" şeklindeki tehditleriyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre, Banu Ç. ayrıca okul müdürünün kapısını çaldı. Genç kızın okuldan atılmasını talep etti.
"PILINI PIRTINI TOPLA, OKULU TERK ET"
İkiliyi savcılığa şikayet eden K., "Banu Ç.'ye uzaklaştırma, bana da koruma kararı çıkarıldı. Müdür bana, 'Pılını pırtını topla, okulu terk et' dedi. 23 gündür okula gidemiyorum" dedi.
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