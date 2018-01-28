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GENÇ KIZA YUMRUKLA SALDIRAN ZANLI TUTUKLANDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Ramazan EĞRİ-Özden ATİK-İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan A.K.G'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına almış, zanlı sevk edildiği adliyede serbest kalmıştı. Dün tekrar gözaltına alınan A.K.G. bugün tekrar sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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