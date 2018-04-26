HABER

Genç kızı darbeden şüphelinin yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kızı darp ettiği iddia edilen şüphelinin yargılanmasına başlandı - Mahkeme, duruşmaya katılmayan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yürüyen 17 yaşındaki genç kızı yumruk atmak suretiyle darp ettiği iddia edilen Anıl Koray Gürbulak'ın 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şüpheli Gürbulak katılmazken, mağdur B.G.K ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık hakkında çıkartılan zorla getirme kararının tebliğ edilemediğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada, söz verilen mağdur B.G.K, olay günü ikametinden okula giderken daha önce tanımadığı sanık Gürbulak'ın bir anda yüzüne yumruk attığını anlattı.

Aldığı yumruk darbesiyle yaralandığını ifade eden B.G.K, "Ne yapıyorsun?" diye bağırmasına rağmen şüphelinin arkasına bakmadan yürüdüğünü, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur B.G.K'nın babası Bilge Murat Kutlar da aralarında bir husumet olmamasına rağmen şüphelinin kızına yumruk attığını belirterek, şikayetçi olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Melike Gerek ise kadına şiddete karşı yasa gereğince davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.

Mahkeme, sanığa ulaşılamadığı ve MERNİS adresinin bulunmadığını gerekçesiyle, Gürbulak hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının davaya katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Kadıköy'de 26 Ocak'ta Kadıköy'de yolda yürüyen B.G.K. adlı 17 yaşındaki genç kızı yumruk atmak suretiyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Anıl Koray Gürbulak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Şüphelinin serbest bırakılması üzerine mağdur B.G.K'nın ailesi, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu ve şüphelinin evlerinin yakınlarında dolaştığına dair duyumlar aldıklarını belirterek şüpheli hakkında şikayetçi olmuş, bu kapsamda yeniden gözaltına alınan Gürbulak tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gürbulak'ın silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, "silahla kasten yaralama" suçundan, 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi, düzenlediği tensip zaptıyla Gürbulak'ın tahliyesini kararlaştırmıştı.

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindiCumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi
Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gneç kızı darbeden kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.