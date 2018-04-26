Genç kızı darbeden şüphelinin yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yürüyen 17 yaşındaki genç kızı yumruk atmak suretiyle darp ettiği iddia edilen Anıl Koray Gürbulak'ın 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şüpheli Gürbulak katılmazken, mağdur B.G.K ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık hakkında çıkartılan zorla getirme kararının tebliğ edilemediğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada, söz verilen mağdur B.G.K, olay günü ikametinden okula giderken daha önce tanımadığı sanık Gürbulak'ın bir anda yüzüne yumruk attığını anlattı.

Aldığı yumruk darbesiyle yaralandığını ifade eden B.G.K, "Ne yapıyorsun?" diye bağırmasına rağmen şüphelinin arkasına bakmadan yürüdüğünü, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur B.G.K'nın babası Bilge Murat Kutlar da aralarında bir husumet olmamasına rağmen şüphelinin kızına yumruk attığını belirterek, şikayetçi olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Melike Gerek ise kadına şiddete karşı yasa gereğince davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.