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Genç kızı kurtarmak isterken ırmakta kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:49 | Son Güncelleme

Antalya'da ırmağa düşen kızı kurtarmak isteyen genç, akıntıya kapılıp kayboldu - Genç kız, suya sarkıtılan halatla kıyıya çekilerek kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşen kızı kurtarmak için suya giren genç, akıntıya kapılıp kayboldu.

Bir kafede çalışan Cihan Toplar (25) Manavgat ırmağına Ezgi Çiçek'in (22) düştüğünü fark ederek, suya atladı. Genç kıza kıyıya çıkarmaya çalışan Toplar, akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

Genç kız, vatandaşlar tarafından halatla kıyıya çekilerek kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cihan Toplar'ı suda arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadığı bildirildi.

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Antalya Cihan Toplar Ezgi Çiçek ırmakta kayboldu Manavgat

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