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Genç Kızılaycılar yetki belgelerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr.

Genç Kızılaycılar yetki belgelerini aldı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Samsun Kızılay Derneği'nin düzenlediği 'Gençlik Kızılay Buluşması'nda, 81 ilden gelen ve eğitimlerini tamamlayan gençlere, 'Genç Kızılay Yetki Belgesi' verdi.
Samsun Kızılay Kampı'nda 81 ilden gelen gençlerle bir araya gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, eğitimlerini tamamlayan 32 genç Kızılaycıya ‘Genç Kızılay Yetki Belgeleri'ni verdi.
Yetki belgesi öncesi konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sizler herhangi bir sivil toplum kuruluşunun gençlik hareketinin liderleri değilsiniz. Sizler dünyada yaklaşık 20 milyon üyesi olan gönüllüsü olan büyük bir hareketin evrensel bir hareketin sınırları aşan bir hareketin liderlerisiniz. Bugün gençlik liderlerisiniz ama yarın bu koltuklarda oturup bu hareketin seyri seferinden sizler sorumlu olacaksınız. Onun için gençler Türk Kızılayı hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmalısınız. Sizler Kızılay mensubu olmanın büyük sorumluluklarını taşıdıklarınızı bilmelisiniz" dedi.
Kınık, "Bir başkasının derdiyle dertlenmek, bir çıkarı olmasa da canından can vermek, onun acısını dindirmek, düşeni tutup kaldırmak halen mümkün. İşte biz 'Bu hareketin mensuplarıyız' dememiz gerekiyor. Bunu sadece kendi memleketimizde değil, bunu herhangi bir şekilde rengine, ırkına, mezhebine, dinine, diline, vatandaşlığına bakmaksızın yanımızda kim düşmüş ise onu tutup kaldırmak, kaldırırken onun kimliğine rengine, diline bakmadan kaldırmaktır. Kim olursa olsun mazlumun yanında olmak, kim olursa olsun zalimin karşısında olmak gibi vicdani bir duruş sorumluluğumuz var. Giydiğimiz Türk Kızılayı kıyafetlerindeki hilal ancak kefenle üzerimizden çıkar. Bu görevin geri dönüşü yok, hayat boyu sürecektir" diye konuştu.
32 GÖNÜLLÜ GENÇ BELGE ALDI
Konuşmalarının ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 81 ilden elen genç Kızılaycılardan 32 gönüllü Kızılay mensubuna yetki belgelerini verdi. Sertifika törenine ayrıca Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve Türk Kızılayı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım da katıldı.

FOTOĞRAFLI

Genç Kızılaycılar yetki belgelerini aldıGenç Kızılaycılar yetki belgelerini aldıGenç Kızılaycılar yetki belgelerini aldıGenç Kızılaycılar yetki belgelerini aldı

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