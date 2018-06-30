Genç kızın ölümüyle ilgili dava

Serpil KIRKESER İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de 20 yaşındaki Kübra Hıracı'nın ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 43 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Caner B., Kübra Hıracı'yla isteğiyle birlikte olduğunu, şeker hastası olduğunu bilmediğini belirterek, "Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim" dedi. Hazırlanan iddianamede ise sanık Caner B.'nin, şuuru kapalı olan Kübra Hıracı'yı sırtına alarak pansiyona çıkardığı anlatılarak, "Alkol alması sebebiyle şeker komasına giren Kübra Hıracı'ya tıbbi müdahale yapılmaksızın komadan çıkması mümkün değildir, buna göre Kübra Hıracı'nın cinsel ilişkiye rıza göstermesi imkansızdır" denildi. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Düzce'de yaşayan Kübra Hıracı ile İstanbul'da yaşayan Caner B. (28) ile arasında duygusal ilişki başladı, ikili telefonla ve yüz yüze görüştü. 22 Aralık 2016 tarihinde Kübra Hıracı, Caner B.'nin yanına geldi ve ikili araç içerisinde alkol almaya başladı. Caner B.'nin yeğeni olan İdris B.(17) de ikilinin yanına geldi, ardından sahilden ayrıldılar. Kübra Hıracı, Caner B. ve İdris B., Doğanay B.(21) ile buluştu ardından da hep birlikte günü birlik yer kiralama yapmak için Uçurtma Sokağa gittiler. Kübra Hıracı araç içerisinde baygın vaziyette bulunurken, Caner B. ve İdris B. ise Kübra Hıracı adına oda kiraladı. Daha sonra Caner B., İdris B. ve Doğanay B. baygın vaziyetteki Kübra Hıracı'yı baygın vaziyette araçtan indirdi. Caner B., Kübra Hıracı'yı sırtına alarak panisyona soktu, oda kapısını İdris B. açtı, hemen arkasından da Doğanay B. Kübra Hıracı'ya ait telefon ile çantayı getirdi. İdris B. ile Doğanay B. odadan çıktı. Odada Caner B. ve Kübra Hiracı kaldı. 23 Aralık 2016 tarihinde İdris B. saat 10.49'da yeniden odaya girdiği, 10.58'de de çıktı. Aynı gün saat 14.33'te İdris B. odaya girdi, saat 14.53'te de İdris B. Kübra Hıracı'yı sırtına alıp dışarı çıkardı. 3 şüpheli Kübra Hıracı'yı hastaneye götürdü ancak tüm müdahalelere rağmen Kübra Hıracı hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Kübra Hıracı diyabete bağlı yüksek şeker koması ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat etti, ayrıca Kübra Hıracı'nın cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin bulgulara rastlanıldı.

"....VEFAT SONUCUNUN MEYDANA GELMEME OLASILIĞI YÜKSEK BULUNDUĞU..."

Savcılık hazırladığı iddianamede Kübra Hıracı'nın şuuru kapalı halde araçtan omuzlara alınarak odaya çıkarıldığını, alkol alması sebebiyle şeker komasına girdiği, herhangi bir tıbbi müdahale yapılmaksızın komadan çıkmasının mümkün olmadığı buna göre maktulün cinsel ilişkiye rıza göstermesinin imkansız olduğunu vurguladı. Şüpheli Caner B.'nin kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı suçunu işlediği öne sürülen iddianamede, Caner B.'nin birlikte alkol alması yüzünden şeker komasına girmiş bulunan Kübra Hıracı'yı pansiyon odasına kapatarak o haline rağmen onunla cinsel ilişkiye girmesiyle tehlikeli davranışın meydana gelmesinde kusurlu duruma geldiği ifade edildi. Şeker komasına giren Kübra Hıracı'nın sağlık kuruluşlarında müdahale edilmesi sağlansaydı vefat sonucunun meydana gelememe olasılığının yüksek bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, şüpheli İdris B.'nin de Kübra Hıracı'yı herhangi bir sağlık kuruşuna götürmediği, hangi bir sağlık kuruşuna götürmediği gibi pansiyon kiralama süresini uzatmak ve mevcut haliyle maktulün acilen tıbbi tedavi görmesi gerekirken tedavi sürecini engellemek suretiyle ihmali davranışlar gösterdiği öne sürüldü. Kübra Hıracı'nın çok acil tedavi görmesi gerekirken şüphelilerin tedavi sürecini engellediği iddia edildi.